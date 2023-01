Temporali al sud e tempo stabile al nord

(Di domenica 29 gennaio 2023) AGI - Una vasta area depressionaria è presente sul Mediterraneo centro occidentale e determina rovesciraleschi sulle regioni meridionali mentre al centroilè più, tranne residui fenomeni sulle aree appenniniche centrali e sulla Romagna. Le previsioni di oggi Alcielo generalmente sereno con velature pomeridiane; molto nuvoloso sulla Romagna fino al primo pomeriggio ma senza fenomeni di rilievo. Centro e Sardegna, molto nuvoloso sulle regioni adriatiche; generalmente sereno sulle restanti regioni peninsulari. Nuvoloso sulla parteorientale dell'isola con associate isolate precipitazioni anche a carattere di rovescio orale in miglioramento pomeridiano. Sud e Sicilia, molto nuvoloso dal mattino su Sicilia orientale e ...

Il maltempo, entro giovedì, interesserà s oprattutto le regioni delcon piogge,e anche neve sui rilievi. I fiocchi cadranno inizialmente a quote medie per poi abbassarsi fino in ......(Allerta gialla): Calabria - Versante Jonico Meridionale; Sicilia - Nord - Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Nord - Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto,- ...

Maltempo con temporali, allerta meteo gialla domenica 29 gennaio ... Fanpage.it

Maltempo, forti piogge e temporali al Sud: in Calabria, Sardegna e Sicilia nubifragi e nevicate nel weekend MeteoWeb

Cronaca Meteo - Vortice di maltempo insiste al Sud e su parte del ... 3bmeteo

Meteo, Italia verso i "giorni della merla". Ancora temporali e neve al Sud Gazzetta del Sud

Maltempo, allerta per temporali e venti forti: disagi soprattutto al Sud Sky Tg24

Un vortice sul Tirreno centrale alimentato da aria fredda determina tempo instabile al Centro-Sud con piogge e neve fino a quote basse. SITUAZIONE ORE 8. L'aria fredda che continua ad affluire dalle l ...Allerta meteo gialla della Protezione civile domani, domenica 29 gennaio: rischio temporali, rischio idraulico e rischio idrogeologico in settori di ...