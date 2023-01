Tali e Quali Vs C’è Posta per Te | ecco chi ha vinto la quarta sfida di ascolti

Leggi su isaechia

(Di domenica 29 gennaio 2023)sabato 28 gennaio 2023: chi halatra lapuntata di C’èper Te e, lo show di Rai Uno condotto da Carlo Conti? Ieri sera sono andati in onda due dei programmi di punta delle rispettive emittenti televisive: la trasmissione di Maria De Filippi su Canale 5 e il programma di Rai Uno. Chi avrà sbancato gli auditel?tutti i dati auditel pubblicati come di consueto da DavideMaggio: Nella serata di ieri, sabato 28 gennaio 2023, su Rai1, in onda dalle 21:33 alle 00:12, ha conquistato 3.534.000 spettatori pari al 20.5% di share. Canale5 C’èper Te, dalle 21:26 alle 00:42, ha raccolto davanti al video 4.809.000 spettatori con uno share del ...