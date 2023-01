Tajani | “Sicurezza rafforzata in tutte le ambasciate”

Leggi su lopinionista

(Di domenica 29 gennaio 2023) ROMA – “I carabinieri stanno rafforzando leinle nostre. Saranno inviati carabinieri aggiuntivi in alcune sedi più a rischio. Ufficiali di guardia di finanza e polizia distaccati nellestanno collaborando per lo scambio di informazioni con le polizie locali, a cui abbiamo chiesto di garantire maggiori controlli”. E’ quanto ha detto il ministro degli Affari Esteri, Antonio(foto), intervenendo alla trasmissione televisiva ‘Mezz’ora in più’, su Rai3, all’indomani degli attacchi alle sedi diplomatiche italiane a Berlino e Barcellona. L'articolo L'Opinionista.