“Sulemana | Southampton Offre 20 Milioni di Euro a Rennes”

(Di domenica 29 gennaio 2023) Kalmadeenè stato incluso nella squadra di Bruno Genesio per la trasferta dia Lorient di questo venerdì (21 ore). Ma una sua partenza sembra più che mai probabile. Come rivelato da noi, l’attaccante – che compirà 21 anni il 15 febbraio – è al centro dell’interesse del PSV Eindhoven e di, che hanno offerto rispettivamente 15M€ (+2M€ di bonus) e 17M€ per acquistarlo. Secondo le nostre informazioni, i Saints hanno rilanciato le ultime ore con un’offerta rivista in alto, intorno ai 20M€ (senza bonus). Le trattative sono in corso. Dopo aver fatto sapere ala loro volontà di trattenerlo, i dirigenti disarebbero oggi più inclini a cederlo in questa sessione invernale. Se partisse, verrebbe sostituito da una soluzione esterna o interna? L’ipotesi di un ritorno in ...

Secondo The Athletic, il Southampton ha presentato un'offerta di circa 20 milioni di euro al Rennes per l'attaccante ghanese Kamaldeen Sulemana.

