Sto macello | la De Filippi sbotta | imbarazzo in studio

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 29 gennaio 2023) Una storia del tutto surreale quella andata in onda nell'ultima puntata di C'è Posta per te. Protagonista Carmen che chiede di rincontrare il padre Giuseppe dopo diversi anni. I due si erano allontanati perché la figlia non aveva accettato le seconde nozze del padre con la signora Luana. E così discutendo in, si scopre che il padre non avrebbe fatto nulla, nonostante le ripetute richieste della figlia, per riavvicinare Carmen alla famiglia. "Luana e tu vi siete sentiti offesi da Carmen perché non è venuta al vostro matrimonio, ma vi potete sentire offesi da una ragazzina di dodici anni?", ha affermato la De. La conduttrice ha poi messo spalle al muro Giuseppe: “Perché non hai detto dell'esistenza di Carmen alla tua terza figlia Giada? Ok, l'ha saputo, ma poco fa, non è un po' tardi?”. A questo punto il padre di Carmen ammette: ...