Stefano Bonaccini ha detto che Dino Giarrusso dovrà chiedere scusa prima di iscriversi al PD

Il caso Giarrusso fa esplodere il Pd e il candidato alla segreteria del Pdusa il palco della sua convention programmatica a Milano per correre ai ripari. 'Siamo un partito aperto a chiunque' esclama. 'E se Dino Giarrusso vorrà iscriversi al Pd ...prova a smarcarsi dal caso Giarrusso, che gli ha causato attacchi da Italia viva e critiche dall'interno della sua mozione. "Noi siamo un partito aperto a chiunque. Se Dino Giarrusso ...

Bonaccini si smarca da Giarrusso: "Noi aperti a tutti ma chieda scusa" la Repubblica

Dino Giarrusso ora si converte al Pd. L’eurodeputato ex M5s a sorpresa all’evento di Bonaccini:… Il Fatto Quotidiano

Pd, Bonaccini: «Basta autoflagellarsi. Giarrusso Aperti a tutti ma chieda scusa» Corriere della Sera

Bonaccini: “Il Pd è aperto a tutti ma Giarrusso chieda scusa e accetti le regole” La Stampa

Pd: l'ex M5S Giarrusso annuncia l'ingresso nel partito Agenzia ANSA

Anche il Pd non perdona a Valditara quel riferimento alle buste paga incrementate in base al caro vita locale: Stefano Bonaccini, governatore dell’Emilia Romagna e candidato alla segreteria del Pd, in ...Il caso Giarrusso fa esplodere il Pd e il candidato alla segreteria del Pd Stefano Bonaccini usa il palco della sua convention ...