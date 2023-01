“Stavano facendo roba” GF Vip 7 | Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia beccati così

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 29 gennaio 2023) GF Vip 7,ednel van. Storie di amicizia, ma anche di amore. Non stiamo di certo parlando dei Donnalisi che sembrano essere caduti in un momento di crisi, ma di un’altra coppia che invece sembra procederen a gonfie vele. Prova di questo, la scoperta della vippona fatta nel cuore della notte. Nicole Murgia scopre la coppia nel van. Forse molti di voi avranno già capito che stiamo parlando proprio died, letterlamentein un momento di intimità. La serata nella casa del GF Vip 7 procedeva come di consueto, ma dopo il momento dell’aperitivo la coppia avrebbe deciso di prendersi del tempo tutto per loro. Ma qualcosa sembra aver fatto saltare ...