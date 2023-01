Star Wars | proposto uno Spider-Man Jedi alla Marvel Comics

... Planning - Kingdom Hearts III), Tomokazu Fukushima (Scenario - Metal Gear Solid, Freedom), and Rei Kondoh (Music - Bayonetta Series, Fire Emblem Series). An all -voice cast brings the ...Neeson, che ha interpretato per la prima volta Qui - Gon Jinn nel film del 1999: La Minaccia Fantasma, è tornato per indossare le sue vesti Jedi per l'episodio 6, l'episodio finale della ...

Star Wars: Clone Wars, l’identità segreta del Generale Grievous era quasi [SPOILER] NerdPool

Perché George Lucas è uscito dalla pensione per Star Wars: The ... Asiatica Film Mediale

Grievous doveva essere un altro personaggio in origine Star Wars L'Insolenza di R2-D2

Star Wars, Daisy Ridley svela i dettagli del suo prossimo film NerdPool

Star Wars, Daisy Ridley sul ritorno nel franchise:'Sono alla ricerca di lavoro!' Everyeye Cinema

Un'occhiata alle prossime uscite, le nomination agli Oscar, la fine dell'era delle serie DC, un film distopico coreano e tante novità in arrivo nella settimana di Fantascienza.com - Leggi tutto l'arti ...Ewan McGregor ha rivelato nel corso dei Disney Studio Awards quale scena di Obi-Wan Kenobi lo ha fatto commuovere.