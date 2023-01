“Sta con lui!” Soleil Sorge | pizzicata così | con l’ex Grande Fratello è passione vera

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 29 gennaio 2023)e Gianluca Costantino insieme. Chi l’avrebbe mai detto? La protagonista dell’edizione numero 6 delVip ha una storia con il consulente finanziario e personal trainer. Un anno fa nella Casa del reality il 34enne genovese aveva corteggiato la bella influencer, ma questa lo aveva ‘friendzonato’. Lui, però, non si è arreso e una volta uscito ha proseguito a lanciare messaggi inequivocabili alla modella ex UeD., tuttavia, non aveva alcuna voglia di lasciare spiragli enon ha invitato Gianluca Costantino al suo compleanno. Un gesto che non è certo piaciuto algieffino il quale però non ha gettato la spugna. D’altra parte era stata la stessa influencer a inviargli un messaggio particolare dal GF Vip: “Ehi ...