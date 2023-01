Sport in tv oggi domenica 29 gennaio | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Leggi su oasport

(Di domenica 29 gennaio 2023)29ci aspetta una giornata ricca di. Gli Australian Open, primo Slam della stagione di tennis, si concludono con la spettacolare finale tra Novak Djokovic e Stefanos Tsitsipas. Abbuffata diinvernali con lo slalom femminile a Splindleruv Mlyn e il superG maschile a Cortina d’Ampezzo, i Mondiali di slittino e di di bob, la combinata nordica, lo sci di fondo e il salto con gli sci. Piatto interessante per gli amanti di ciclismo con la Cadel Evans Great Ocean Road Race, l’ultima tappa della Vuelta San Juan, le corse di un giorno in Spagna e in Francia. I Mondiali di pallamano e i Mondiali di hockey prato propongono le rispettive finali, spazio anche all’atto conclusivo della Coppa Italia di volley femminile. Da non perdere la Coppa del Mondo di scherma, di ciclocross e di ...