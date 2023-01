Spende 2 milioni all’anno per l’eterna giovinezza | L’incredibile storia di Bryan Johnson

Leggi su direttanews

(Di domenica 29 gennaio 2023)divi lascerà senza parole: ecco come fa a mantenersi sempre in forma,per questo elisir di eterna. Molte persone probabilmente conoscono il suo nome per la sua azienda di elaborazione dei pagamenti, la Braintree Payment Solutions, che lo ha reso milionario a 30 anni quando lui ha deciso di venderla a E-Bay per circa 800di dollari. Stiamo parlando di, un uomo che sta facendo parlare tantissimo di sé in questo periodo, ma non per il suo lavoro di imprenditore. La stora divi lascerà senza parole (Direttanews) da Instagram ...