Speed skating | Campionati Italiani 2023 | Peveri e Giovannini tricolori nella mass start

(Di domenica 29 gennaio 2023) A Baselga di Pinè, nell’ultima giornata di gare deiAssoluti disono stati assegnati i titoli: vittorie per Laura(Fiamme Oro), già a segno ieri nell’allround, ed Andrea(Fiamme Gialle).gara femminile, con 15 atlete al via, la piacentina classe 2001 ha piazzato l’allungo vincente ad un giro dalla conclusione, giungendo da sola al traguardo. Alle sue spalle sprint per la piazza d’onore vinto da Katia Filippi (Fiamme Oro), seconda, davanti a Laura Lorenzato (Noale Ice), terza.gara maschile classica risoluzione allo sprint: il 29enne pinetano conferma il titolo battendo Mattia Peghini (C.P. Pinè), ...

Il no di Fontana Negli scorsi giorni era stato proprio il governatore della Lombardia Attilio Fontana ad opporsi al trasferimento dello "" nell'impianto del Lingotto, dopo la rinuncia ...Un sistema in ritardo, che si è ingolfato, e che ora è alla ricerca di alternative per ospitare la pista per lotra Lombardia e Veneto.

A Baselga di Pinè, per i Campionati Italiani Assoluti di speed skating, sono stati assegnati i titoli 2023 sprint ed allround: vittorie per Serena Pergher e David Bosa nella prima graduatoria, e per ...Luca Compagnoni ha conquistato una bella medaglia di bronzo nella 30 km mass start di speed skating alle Universiadi Invernali 2023, kermesse multisportiva che si conclude oggi a Lake Placid (USA). L’ ...