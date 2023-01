Spalletti risponde ai complimenti di Mourinho | “Nessuno ha mai vinto lo scudetto a gennaio”

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 29 gennaio 2023) Il duello dialettico fra due personalità forti come quelli franon poteva che accendersi prima di una gara attesissima come Napoli-Roma. Il match si preannuncia fondamentale per gli equilibri di classifica di questo campionato, a maggior ragione dopo il crollo odierno del Milan che apre scenari interessanti per entrambe le compagini. Fra il serio e il faceto, nella conferenza stampa di presentazione della partita Josèha sentenziato senza dubbi che “il Napoli ha giàil campionato“, scatenando la scaramanzia dei tifosi azzurri. Foto: Getty Images-: “sbaglia,vince il campionato a” Ha risposto ironicamente ...