Spalletti risponde a Mourinho | «A gennaio nessuno ha mai vinto lo Scudetto»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 29 gennaio 2023) Luciano, allenatore del Napoli, ha risposto ai complimenti fatti danella conferenza stampa della vigilia Luciano, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Dazn. LE PAROLE – «Io non ho mai vistovincere un campionato a, li prendo come se fosse un complimento per il lavoro che abbiamo fatto fin qui. Un comunicatore importante come lui può sbagliare, anon ho mai vistovincere il campionato». L'articolo proviene da Calcio News 24.