Spalletti | «i complimenti di Mourinho? Nessuno ha mai vinto a gennaio»

(Di domenica 29 gennaio 2023)a Dazn prima di Napoli-Roma: «Non ho mai visto un campionatoda, quello dilo prendo come un complimento a quello che h fatto il Napoli fino a questo momento. Anche un comunicatore importante come lui qualche volta può sbagliare, perché anon ha mai». «Il Napoli non corre il rischio di adagiarsi su chi segue. L’incostanza di chi la segue è un segnale a quello che può succedere durante il campionato, abbiamo l’imposizione di fare un passo per volta e di portare dentro le partite quelle che sono le nostre qualità. Questo ci ha permesso di essere fin qui primi in classifica e spero che i miei calciatori abbiano riconosciuto che dentro questo comportamento ci sia la possibilità anche di ...

Il tecnico giallorosso ha sottolineato il gran lavoro di, anticipando già il verdetto di fine campionato: 'Gli faccio iper aver vinto lo scudetto'. Squalificato Celik, tre ...a loro. Sono un'ottima squadra e hanno un ottimo allenatore in panchina. Hanno 12 punti ... Per questo il pronostico pende dalla parte del lanciatissimo gruppo di, che scenderà in ...

Spalletti: «i complimenti di Mourinho Nessuno ha mai vinto a ... IlNapolista

A Spalletti fischiano le orecchie prima di Napoli-Roma: Mourinho lo ... Fanpage.it

Spalletti e i complimenti alla Roma: "Guai a pensare che l'inerzia sia ... MondoNapoli

Spalletti: "Complimenti a Meret. Scudetto Abbiamo un'occasione irripetibile" NapoliToday

Spalletti-Osimhen, che idillio: ecco i complimenti che si sono fatti a vicenda Tutto Napoli

Dopo aver chiuso il girone d'andata ad un solo punto dal secondo posto, la Roma cerca l'aggancio all'Inter, prima inseguitrice del Napoli capolista. Al Maradona per i giallorossi ...Spalletti dice di non saper fare i calcoli. Mourinho già li ha fatti e si complimenta con l’amico Spallettone per lo scudetto, a suo avviso già vinto dal Napoli con 19 giornate di anticipo. Soltanto u ...