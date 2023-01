Sostegno incondizionato all’insegna del rispetto | la serata di Atalanta e Sampdoria

Leggi su calcionews24

(Di domenica 29 gennaio 2023) Unadelquella tra: tifo molto caldo indipendentemente dal risultato finale. Una parola che racchiude l’atmosfera che c’è stata durantenell’ambito tifo. Due tifoserie unite dall’unico ideale di. Sabato sera sotto le stelle dove basta poco per spegnere il freddo che riempie gli spalti del Gewiss Stadium: la posta in palio è molto per la Dea, e il pubblico è quello delle grandi occasioni (considerando inoltre gli oltre 2 mila tifosi blucerchiati). All’entrata delle squadre in campo lo spettacolo può cominciare da entrambe le parti: lo sventolio dei vessilli liguri e dall’altra parte del campo un muro di sciarpe nerazzurre che s’innalza fino ...