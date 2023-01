Sophie Codegoni torna a casa dopo il ricovero in ospedale | “Il rene è parecchio infiammato e dilatato | i medici stanno cercando di capire”

(Di domenica 29 gennaio 2023) “Eccomi, non sono sparita”, queste le prime parole dell’ex tronista e gieffinaGodegoni, al sesto mese di gravidanza,giorni di assenza dai social a causa delinche si è reso necessario per i forti dolori che avvertiva ai reni. “Vi stavo leggendo, ma ieri non sono stata benissimo. Vi ho risparmiato queste ultime ore di visite, controlli, esami vari”, ha spiegato precisando subito che la bambina sta bene: “Non vi preoccupate, la mia bambina sta benissimo. Abbiamo già fatto ecografie e tutto, lei sta lì bella e serena, sta bene”. Prosegue poi col raccontare: “Semplicemente il miomi sta facendo disperare. Già qualche settimana fa ero venuta inperché avevo questo fastidio. Giornogiorno mi faceva sempre più male, ieri ...

è incinta della sua prima bambina Celine . Il pancino dell' influencer cresce a vista d'occhio e lei documenta tutto sui propri canali social .

