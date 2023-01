Sophie Codegoni | dopo le coliche renali il mal di schiena | ' 21 anni ma è come se ne avessi 80'

è incinta della sua prima bambina Celine . Il pancino dell' influencer cresce a vista d'occhio e lei documenta tutto sui propri canali social . In una delle ultime storie cheha ...nei giorni scorsi aveva fatto spaventare i suoi migliaia di follower perché aveva raccontato di essere andata all' ospedale . In realtà l' influencer aveva detto di essersi recata al ...

Sophie Codegoni incinta finisce all’ospedale TGCOM

Sophie Codegoni ricoverata in ospedale: cos’è successo e come sta Libero Magazine

Paura per Sophie Codegoni, incinta al sesto mese: il ricovero in ospedale Gossipblog

Sophie Codegoni ricoverata in ospedale al sesto mese di gravidanza: «Ho il rene infiammato e dilatato. Devo fa ilmessaggero.it

Sophie Codegoni ricoverata in ospedale Mediaset Infinity

Sophie Codegoni è incinta della sua prima bambina Celine. Il pancino dell'influencer cresce a vista d'occhio e lei documenta tutto sui propri canali social. In una delle ultime ...Sophie Codegoni, incinta quasi al settimo mese di gravidanza, è stata ricoverata in ospedale solo pochi giorni fa. I primi a preoccuparsi per lei erano stato alcuni suoi follower, che non avevano ...