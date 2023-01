Sophie Codegoni dimessa dall’ospedale | “Ho avuto forti coliche renali”

Leggi su diredonna

(Di domenica 29 gennaio 2023), incinta quasi al settimo mese di gravidanza, è stata ricoverata in ospedale solo pochi giorni fa. I primi a preoccuparsi per lei erano stato alcuni suoi follower, che non avevano potuto non notare la sua assenza sui social, dove lei è costantemente presente insieme al fidanzato Alessandro Basciano. L’influencer aveva così provato a tranquillizzare tutti con una serie di Instagram Stories realizzate dal suo letto d’ospedale: “In queste ultime ore non sono stata benissimo quindi devo stare qualche giorno all’ospedale a fare un po’ di controlli. Però tranquille tutto ok, la mia piccolina sta benissimo. Semplicemente il mio rene mi sta facendo disperare”. Allo stesso tempo l’ex tronista di Uomini e donne aveva sottolineato che “Celine comunque sta benissimo“, in riferimento alle condizioni della sua bambina, che avrà proprio questo nome. ...