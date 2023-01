Soffoca il fratello disabile e poi si impicca | dramma a Ortona

A dare l'allarme è stato il terzoche era giunto in casa e ha trovato i due cadaveri. Sul caso di omicidio - suicidio indagano i carabinieri. Sul posto il 118 e i vigili del fuoco. Il ...A dare l'allarme è stato il terzoche era giunto in casa e ha trovato i due cadaveri. Sul caso di omicidio - suicidio indagano i carabinieri. E il terzo dramma familiare nelle ultime 24 ...

Soffoca il fratello disabile e si suicida impiccandosi, tragedia ... Fanpage.it

Omicidio-suicidio a Ortona, soffoca il fratello disabile e si toglie la vita ilmattino.it

Ortona (Chieti), soffoca l'anziano fratello disabile e poi si suicida impiccandosi TGCOM

Due auto in sosta incendiate a Manoppello: indagini ilmessaggero.it

Mangia mozzarella e soffoca: Alfonso muore a Cetara Vesuvio Live

Un uomo di 70 anni ha soffocato il fratello 74enne, disabile, poi si è tolto la vita impiccandosi in casa. Una tragedia della disperazione successa in un… Leggi ...Due persone sono state trovate morte questa sera in un’abitazione a Ortona, in provincia di Chieti. L’ipotesi è che si tratti di omicidio-suicidio maturato in ...