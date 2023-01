Slittino | Oberhof 2023 | Italia quarta nel team relay

(Di domenica 29 gennaio 2023)delloai piedi del podio nella staffetta, in occasione della gara iridata ad. Gli azzurri, Voetter, Fischnaller, Rieder e Kainzwaldner, hanno mancato le prime tre posizioni per pochi millesimi, 793 di troppo dalla testa. Il titolo mondiale è andato alla Germania padrone di casa, con il crono di 2’22”266, seguita dall’Austria ad appena 23 millesimi di distacco e dalla Lettonia, con 400 millesimi di troppo. SportFace.

Jonas Mueller si è laureato campione del mondo nel singolo maschile diartificiale nella rassegna iridata di, in Germania. L'austriaco si è preso la testa della gara già nella prima run, chiudendo il lavoro nella seconda, con il tempo complessivo di 1'...Jonas Mueller è il nuovo campione del mondo della prova di singolo maschile ai Campionati Mondiali di2023 in corso di svolgimento a. L'austriaco ha preceduto il tedesco Max Langenhan, mentre al terzo posto si è classificato David Gleirscher. Non una giornata positiva per gli italiani,...

I Campionati Mondiali di slittino 2023, in corso di svolgimento a Oberhof (Germania), si sono conclusi come da tradizione con la prova del team relay e il successo è andato ai padroni di casa che hann ...