Slittino | Mondiali | tedesco Mueller vince nel singolo | Italia quarta nella staffetta

(Di domenica 29 gennaio 2023) Oberhof, 29 gen. - (Adnkronos) - Jonassi è laureato campione del mondo nelmaschile diartificialerassegna iridata di Oberhof, in Germania. L'austriaco si è preso la testa della gara giàprima run, chiudendo il lavoroseconda, con il tempo complessivo di 1'25?478. Medaglia d'argento al padrone di casa Max Langenhan a 104 millesimi, seguito a ruota dall'altro biancorosso David Gleirscher a 121 millesimi dal compagno di squadra. Leon Felderer, migliore degli azzurri, ha chiuso all'11esimo posto, mentre Lukas Gufler ha terminato in 23esima posizione. Non è arrivato al traguardo Dominik Fischnaller, ribaltatosi senza conseguenze, nel corso della seconda run. L'si è fermata al quarto posto...

Jonas Mueller è il nuovo campione del mondo della prova di singolo maschile ai Campionatidi2023 in corso di svolgimento a Oberhof. L'austriaco ha preceduto il tedesco Max Langenhan, mentre al terzo posto si è classificato David Gleirscher. Non una giornata positiva per ...Bach ha parlato alla televisione tedesca Zdf a margine dei Campionatidia Oberhof in Germania. 'In tutto il mondo c'è un impegno per la missione unificante dei Giochi olimpici, ...

I Campionati Mondiali di slittino 2023, in corso di svolgimento a Oberhof (Germania), si sono conclusi come da tradizione con la prova del team relay e il successo è andato ai padroni di casa che hann ...