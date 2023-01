Slittino | la Germania fa suo anche il team relay ai Mondiali di Oberhof | l’Italia si ferma ai piedi del podio

(Di domenica 29 gennaio 2023) I Campionatidi2023, in corso di svolgimento a), si sono conclusi come da tradizione con la prova dele il successo è andato ai padroni di casa che hanno colto l’ottavo oro complessivo della manifestazione, conndosi potenza egemone a livello internazionale. La, composta da Anna Berreiter, Max Langenhan e il duo Eggert/Benecken ha concluso con il tempo complessivo di 2:22.266 andando a superare proprio in extremis, per appena 23 millesimi, l’Austria che, con Medeleine Egger, Jonas Mueller e il duo Mueller/Frauscher, si erata alla medaglia d’argento con il tempo di 2:22.289. Completa illa Lettonia con Kendija Aparjode, Kristers Aparjods e il duo ...

I Campionati Mondiali di slittino 2023, in corso di svolgimento a Oberhof (Germania), si sono conclusi come da tradizione con la prova del team relay e il successo è andato ai padroni di casa che hann ...