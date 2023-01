Un lungo respiro in partenza, una manche meno perfetta della prima e l'appuntamento con il record di Mikaela Shiffrin è rinviato: solo 6 centesimi la dividono alla fine dalla vittoria numero 86 (...Mikaela Shiffrin è inarrestabile : undicesimo successo stagionale, cinquantaduesimo di specialità e ottantacinquesimo in generale per la campionessa statunitense, cheanche nellospeciale di Spindleruv Mlyn . Fa segnare il miglior tempo sia nella prima che nella seconda manche e chiude in 1:33.85, con un margine di 60 centesimi sulla pur bravissima ...

Slalom: trionfa Duerr davanti a Shiffrin. Rinviato l’appuntamento con il record La Gazzetta dello Sport

Incredibile a Spindleruv Mlyn: Duerr beffa Shiffrin per 6 centesimi e ... NEVEITALIA.IT

Sci, Coppa del Mondo: Shiffrin inarrestabile, vince anche a Špindleruv Mlýn - Sportmediaset Sport Mediaset

Coppa Europa femminile: nel primo slalom di Vaujany trionfa ... NEVEITALIA.IT

Ludovica Righi trionfa nello slalom gigante all'European Youth ... Voce.it

La statunitense si è fermata a soli sei centesimi dal record, quelli che, al termine del secondo slalom del weekend, l’hanno separata dalla tedesca Lena Dürr (già seconda sabato, quando a trionfare ...La statunitense conquista la sua settima sfera di cristallo nella specialità, ma non aggancia il mito Stenmark. Primo podio per Zrinka Ljutic, terza. Anita Gulli di nuovo ...