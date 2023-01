Skeleton | Mondiali St Moritz 2023 | alla Germania la prova mista | Margaglio e Bagnis ai piedi del podio

(Di domenica 29 gennaio 2023) La coppia tedesca formata da Susanne Kreher e Christopher Grotheer si è aggiudicata laa squadre delloaidi St.. Partivano favoriti e con il crono di 2:24.91 hanno preceduto le due coppie britanniche, la prima d’argento composta da Laura Deas e Matt Weston, finita a +0.13; il bronzo è andato invece a Brogan Crowley e Craig Thompson, distaccati di +0.41. Aidelci sono i nostri Valentinae Amedeo, che per diciannove centesimi non sono riusciti a prendere medaglia. Più indietro l’altra coppia azzurra formata da Alessia Crippa e Mattia Gaspari, decimi all’arrivo. SportFace.

ST MORITZ - 28 - 01 - 2023 - - A St. Moritz nei giorni appena scorsi erano in programma i Campionati di skeleton dove Bagnis ha chiuso dietro il britannico Weston. Storica medaglia d'argento per lo skeleton azzurro ai Mondiali di St. Moritz. Nella prova maschile a salire sul secondo gradino del podio è stato Amedeo Bagnis.

