Silvio Berlusconi | Primi passi del governo nella direzione giusta

I prossimi obiettivi - Fra i prossimi obiettivi di legislatura,indica 'una riforma fiscale basata sul taglio delle aliquote e la flat tax; l'aumento delle pensioni minime a mille euro al ...si mostra in vista delle prossime elezioni che si svolgeranno il 12 e 13 febbraio in Lombardia e Lazio. In un'intervista rilasciata a 'Il Messaggero', il leader di Forza Italia ha ...

Per Silvio Berlusconi i primi passi dell'esecutivo sono andati nella direzione giusta. E comunque gli obiettivi della nostra coalizione e del governo riguardano l'intera legislatura, sottolinea il ...In un video appello per le prossime elezioni regionali, Silvio Berlusconi conferma la volontà di Forza Italia sul tema pensioni: "Porteremo a 1000 euro" ...