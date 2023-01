Siccità | la Roma distopica di Virzì arriva in prima tv su Sky

Leggi su velvetmag

(Di domenica 29 gennaio 2023) In seguito al successo in sala, approda intvdi Paolo, film drammatico quanto mai attuale su una. Una forte crisi idrica imperversa nella Capitale, con conseguenze devastanti per diversi personaggi. Il titolo della pellicola parla già di per sé.è difatti il racconto di numerose esistente, ciascuna delle quali cerca la sua redenzione dinanzi a una drammatica crisi idrica. Firmato Paolo, il film andrà onda alle 21.15 su Sky Cinema Uno e Sky Cinema 4K (alle 21.45 anche su Sky Cinema Drama). La pellicola approderà anche in streaming su NOW e disponibile on demand anche in qualità 4K. Silvio Orlando indi Paolo(© Wildside S.r.l. – Vision Distribution S.p.A.) – ...