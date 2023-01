Siamo sicuri che esista davvero “l’istinto materno?”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 29 gennaio 2023) La cronaca Da giorni le testate giornalistiche, le televisioni e i social riportano la notizia della morte del neonato di tre giorni avvenuta al Sandro Pertini di Roma. Non starò qui a riscrivere i fatti in maniera morbosa né farò analisi psicologiche: per quanto mi riguarda rinnovo la mia comprensione e vicinanza alla ragazza. L’episodio ha scatenato in me, e credo in molti, una serie di domande. Io mi ripeto: ma esiste? In merito ci piace tanto fare similitudini con il mondo animale, eppure sappiamo che in “cattività” una povera bestiolina può morire tra le zampe della mamma. Sensi di colpa Ci hanno insegnato che una “buona madre” non si fa certe domande, si deve essere felici, appagate ed urlarlo al mondo intero. Cosa c’è dietro questo atteggiamento alla “Pollyanna”? Il senso di colpa. Anche solo pensare ...