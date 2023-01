“Sì Maria | è vero” C’è Posta per Te | scoperta boom subito dopo la puntata

(Di domenica 29 gennaio 2023)De Filippi e C’èper Te ancora padroni incontrastati del sabato della tv italiana, battuto ancora un volta Carlo Conti. A dare i dati è il sito DavideMaggio.it. Si legge come: nella serata di ieri, sabato 28 gennaio 2023, su Rai1 Tali e Quali, in onda dalle 21:33 alle 00:12, ha conquistato 3.534.000 spettatori pari al 20.5% di share. Su Canale5 C’èper Te, dalle 21:26 alle 00:42, ha raccolto davanti al video 4.809.000 spettatori con uno share del 29.8%. Su Rai2 F.B.I. ha interessato 810.000 spettatori (4.1%) e F.B.I. International 675.000 spettatori (3.6%). Su Italia1 la prima tv di Scarpette rosse e i 7 nani ha intrattenuto 816.000 spettatori (4.2%). Su Rai3 Città segrete sigla 1.094.000 spettatori con il 6.3%. Su Rete4 Schindler’s List totalizza un a.m. di 867.000 spettatori (5.3%). Su La7 True Lies ha registrato ...

La coppia di Noto non è riuscita a trovare il modo per far pace, nemmeno con l'intervento di... Tra loro non c'è stato alcun rapporto fisico, ma per l'uomo si è trattato di une proprio ...In seguito a quello che lui considera une proprio tradimento, anche se non consumato ... dice aDe Filippi e al coniuge . I due, infatti, continuano ad avere rapporti sessuali ...

