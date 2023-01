Shade | l’intervista al re del freestyle | “Il nuovo singolo Pendolari è un modo per sentirsi compresi”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 29 gennaio 2023) Il re del, nome d’arte di Vito Ventura, si racconta in un’intervista a 360 gradi sulle nostre pagine, nella quale ci presenta anche il” lo scorso 13 Gennaio. Un brano introspettivo e dal sapore intenso, il cui videoclip è stato particolarmente apprezzato, non solo per la presenza del cantante ma anche per quella di Nicky Passerella, la creator da oltre 1.5 milioni di follower su Tik Tok e 577k su Instagram. In attivo con 12 dischi di platino e 3 dischi d’oro,conquista numerosi successi destreggiandosi con abilità tra tecnica e abilità di scrittura, combinando il rap con sfumature pop in un connubio perfetto. “” arriva dopo “Tori seduti”, ilestivo dell’artista con il featuring di J-Ax, ...