Seth Rollins | “CM Punk è un cancro | che stia lontano dalla WWE”

(Di domenica 29 gennaio 2023) Bordata clamorosa dinei confronti di CM. Durante alcune interviste prima di Royal Rumble, l’ex membro dello Shield, a domanda specifica su un possibile ritorno del Best in the World, ha sparato a zero sull’ex AEW World Champion (infortunato e tutt’ora sotto contratto con la federazione di Nashville), con termini decisamente diretti e “minacciosi“. “Phil (Brooks ndr) stai alla larga. Stai. Vattenemia vista per sempre. Non mi piace Phil, è un cogli***. Oh, ce ne siamo già accorti? Se ne sono accorti li (in AEW ndr), lo sapevamo già prima. Non voglio che torni, vada a fare altro”. Come si dice? Senza rancore. Parole non propriamente al miele per uno dei wrestler più influenti dello spogliatoio. Ricordiamo che Il Messiah prenderà parte ...

Cody Rhodes tornerà alla Royal Rumble Cody Rhodes è tornato in pompa magna in WWE a WrestleMania 38 , sconfiggendo"Freakin"nel match migliore della serata. I due hanno poi intrapreso ...Triple Threat Match for the WWE United States Championship: Austin Theory batte(C) & Bobby Lashley Si è interrotto dopo poche settimane il regno titolato di. A vincere, tra ...

