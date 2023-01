Servizio idrico | sindaci dell’Alto Tammaro per affrontare criticità e cogliere opportunità

(Di domenica 29 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiPresso l’area fiera di Morcone si è tenuto un incontro tra tutti idei comuni afferenti all’Alto, per discutere dei problemi legati ale per concertare un percorso condiviso all’interno della società Sannio Acque. Presenti anche Clemente Mastella, primo cittadino di Benevento, insieme al presidente dell’associazione Sannio Smart Land, Antonio Di Maria. Durante la riunione (hanno partecipato i primi cittadini di Morcone, Colle Sannita, Santa Croce del Sannio, Sassinoro, Castelpagano, Campolattaro, Casalduni, Pontelandolfo, Fragneto Monforte e Fragneto l’Abate) sono state affrontate sia alcunecomuni quali la dispersione idrica delle reti, la necessità di trovare soluzioni che garantiscano tariffe più contenute, garantire l’erogazione ...

Il flussotornerà regolare salvo imprevisti alle 10 del giorno stesso. Qualora l'interruzione del flusso dovesse essere superiore alle 24 ore sarà attivato undi emergenza, come ......dunque messi al lavoro per cercare nuovi pozzi e falde che possano aiutare il nostro sistema... Le analisi ci diranno la possibilità di realizzare un pozzo che andrà aldell'acquedotto ...

SERVIZIO IDRICO, RETE DEI SINDACI DELL’ALTO TAMMARO ... TV Sette Benevento

I sindacati alla commissione d'inchiesta sul servizio idrico integrato: "Sostegni alle società di gestione contro il caro-bollette" IlPescara

In Puglia 1 miliardo di euro di investimenti del Servizio Idrico ... Italpress

Squadra Mobile: arrestato ladro seriale che si fingeva dipendente ... Questure sul web

Servizio Idrico Integrato, lavori di manutenzione a Porano OrvietoNews.it

Presso l’area fiera di Morcone si è tenuto un incontro tra tutti i sindaci dei comuni afferenti all’Alto Tammaro, per discutere dei problemi legati al servizio idrico e per concertare un percorso cond ...URBINO - Emergenza a Urbino per una rottura delle rete idrica che ha provocato una frana e lasciato senz’acqua i residenti delle frazioni di Mazzaferro e ...