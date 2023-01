Serie C girone C 24esima giornata secondo consecutive pareggio del Crotone in seguito ad una pessima prestazione dei suoi uomini

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 29 gennaio 2023)0 Potenza 0(4-3-3): Dini, Papini (Vitale), Cuomo, Golemic, Crialese, Awua (Bove), Carraro (Cernigoi), Petriccione, Chirico’, Gomez, D’Ursi (Tribuzzi). All. Lerda Potenza (3-5-2): Gasparini, Matino, Rocchi, Girasole, Hadziosimanovic, Cittadino (Schimmenti (Laaribi)), Del Pinto (Steffe), Murano, Cyamfi, Ricciardi (Verrengia), Del Sole (Talia). All. Raffaele Arbitro: Gabriele Scatena di Avezzano Ass. Pietro Pascali di Bologna Antonio Piedipalumbo di Torre Annunziata Quarto giudice: Fabio Pirrotta di Barcellona Pozzo di Gotto Ammoniti: Martino, Murano, Cittadino, Rocchi Espulsi: Golemic, Matino Angoli: 8 a 0 per ilRecupero: 2 e 5 minuti Spettatori: 4.140 incasso euro 15.503,00 Note: un minuto di raccoglimento in memoria di Carlo Tavecchio presidente Figc. Il ritorno al successo del ...