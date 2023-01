Serie A2 basket 2022 23 | vittoria della Fortitudo Bologna | sconfitta per Cantù

(Di domenica 29 gennaio 2023) La giornata odierna diA2/23, valida per il 19esimo turno di regular season, ha visto la disputa undici match, tra girone verde e rosso. Partendo dal primo citato successo per l’Urania Milano, 126-121, contro la Moncada Energy Agrigento, così come vince il Gruppo Mascio Treviglio, 89-79, contro Trapani. Bene anche la Kienergia Rieti, vittoriosa 88-78 contro la Novipiù Monferrato.invece per l’Acqua S. Bernardo, 79-89, contro l’UCC Assigeco Piacenza, così come per la VanoliCremona, 71-75, contro la Reale Mutua Torino. Infineper la E-Gap Stella Azzurra Roma, 87-82, contro la Ferraroni Juvi Cremona. Nel girone rossoGiorgio Tesi Group Pistoia in casaStaff Mantova, 79-94, ...

La Virtus Bologna ha battuto in casa la Tenezis Verona per 87 - 82 in una delle partite della diciassettesima giornata di campionato dellaA di. Partita complicata per le V Nere, che restano sempre al comando ma non riescono mai a staccare la squadra di coach Ramagli, che è restata in partita fino alla fine. Top scorer del ......ad affrontare unadi difficoltà che si trascinano da qualche anno e che si sono acuite in questo periodo. Speravamo in una maggiore presenza dei tifosi. Questa società rappresenta il...

Si sono completate da poco le sfide in programma quest’oggi, domenica 29 Gennaio, per la diciottesima giornata della Serie A1 di basket femminile. Diamo uno sguardo a quanto accaduto sui campi della ...Sconfitta per la Infoservice Sambenedettese Basket per 99-57 contro Todi. I rossoblu trovano difficoltà nel primo quarto segnando pochi rispetto ai padroni di casa che concludono il periodo 24-11. Nel ...