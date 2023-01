Serie A1 basket 2022 23 | vittoria casalinga per Milano | successo anche per Bologna

Leggi su sportface

(Di domenica 29 gennaio 2023) Tra i match previsti nel programma della 17esima giornata diA1 dimaschile/23, sono andati in scena match importanti per la zona alta della classifica e per la zona salvezza. Ecco i risultati e i racconti di quattro delle sei sfide previste quest’oggi: EA7 EMPORIO ARMANI-DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 78-65 78-65 nel match tra EA7 Emporio Armanie Dolomiti Energia Trentino, partita valida per la 17esima giornata diA1 di/23. Grandedunque per l’Olimpia al Mediolanum Forum, che permette ai padroni di salire a quota 26 punti in classifica. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE Il match ha visto un dominio dell’Olimpiaper due quarti, in cui Trento ha molte difficoltà a ...