Serie A | Napoli - Roma 2 - 1

(Di domenica 29 gennaio 2023)2 - 1 (1 - 0) in un match della 20/a giornata del campionato diA. In gol Osimhen (17') per gli azzurri, pari di El Shaarawy (75') per i giallorossi, decide Simeone 86'. . 29 ...

A 2022/23 il calendario delA 2022/23 il calendario della Roma . I tifosi die Roma dopo gli scontri in autostrada. Le due tifoserie di nuovo una "contro" l'altra ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 20ª giornata diA 2022/23: pagelle- Roma Le pagelle dei protagonisti del match trae Roma, valido per la 20ª giornata del campionato diA 2022/2023. VOTI: APOLI (4 - 3 - 3): Meret 7; Di ...

Termina il posticipo della domenica sera di Serie A. Lo vince il Napoli che non si ferma mai e supera 2-1 la Roma. Osimhen nel primo tempo, poi il pareggio di El Sharaawy. A decidere la partita è il ...NAPOLI (ITALPRESS) – Il Napoli batte la Roma 2-1 in casa grazie ai gol di Osimhen e Simeone e vola in fuga a +13 sull’Inter, seconda ...