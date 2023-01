(Di domenica 29 gennaio 2023)78 - 65 Vittoria sofferta di(il +13è molto ingannevole) che mantiene la testa della classifica e inviolato in campionato il suo Forum superando la tenace, ...

lascia l'attacco nelle mani di Davies che infila un paio di canestri difficili. Alla pausa è 43 - 37 per i campioni d'Italia che hanno già tre uomini in doppia cifra nei punteggi individuali ...Larossonera, innamorata come mai nel 2022, ha rotto la storia d'amore con la sua squadra, con la grande eccezione della curva Sud. Al rigore di Laurienté, momento di altissimo sconforto, la ...

Serie A: Milano domina e soffre, Trento si arrende nel finale La Gazzetta dello Sport

Serie A, Olimpia Milano - Dolomiti Energia Trentino: dove vedere la partita in tv e in streaming Today.it

Basket Serie A, Trento ci crede, ma non è abbastanza. Non cade il ... il Dolomiti

Ciak a Milano: in corso le riprese per una serie tv MilanoToday.it

Serie A2 femminile, il Sanga Milano vince il derby con la Dimensione Bagno Carugate MilanoToday.it

BASKET, SERIE A - L'EA7 Emporio Armani Milano mantiene l'imbattibilità casalinga in campionato e la vetta della classifica prendendosi la rivincita su Trento.L’Olimpia conserva il suo primato in classifica e l’imbattibilità interna. Partenza veloce dei padroni di casa, poi Spagnolo e Atkins sorpassano. Nell’ultimo quarto le triple di Mitrou-Long, Baron e H ...