Serie A | Juventus - Monza 0 - 2

(Di domenica 29 gennaio 2023) Ilbatte la2 - 0 allo Stadium in un incontro della 20/a giornata diA e accentua la crisi dei bianconeri, che non vincono dal 7 gennaio scorso e dopo la penalizzazione di - 15 ...

Il Monza batte la2 - 0 allo Stadium in un incontro della 20/a giornata diA e accentua la crisi dei bianconeri, che non vincono dal 7 gennaio scorso e dopo la penalizzazione di - 15 punti sono fermi a ...Impresa del Monza che espugna 2 - 0 l'Allianz Stadium. Insufficienze pensanti in casa: si salvano solo tre subentrati. Voti altissimi per il Monza: Di Gregorio è il migliore, promosso anche la linea difensiva. I migliori e i peggiori del match nelle pagelle di Maurizio ...

TORINO (ITALPRESS) – Monza bestia nera della Juventus in questo campionato. Dopo aver vinto nella gara di andata per 1-0 all’U-Power Stadium, la squadra di Raffaele Palladino è riuscita nell’impresa d ...Questa è la classifica della seri A aggiornata dopo la vittoria del Monza sulla Juventus, con i brianzoli che superano in classifica proprio i bianconeri. Napoli 50* Inter 40 Atalanta ...