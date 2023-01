Sei sporca e | Masterchef | l' insulto che scatena l' ira della concorrente

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 29 gennaio 2023) Botta e risposta durissimo atra chef Baribieri laSilvia. Lo chef le si avvicina mentre sta cucinando: "Silvia, posso farti una confidenza? L'altra notte ti ho sognata". Lei risponde subito: "Ma che bello". Poi c'è la prova e Silvia arriva dai giudici con un "pasticcio di fegato" che viene assaggiato da Jeremy Chan, due stelle Michelin a Londra. Barbieri a un tratto, lascia perdere il piatto e comincia a mettere nel mirino Silvia: "Mi sembra di vedere una Silvia 2 — dice —. Di solito sei molto chic, adesso sembra che hai fatto un combattimento:, con i capelli giù... non ti sei mai presentata così davanti a me. Anche perché hai un bellissimo viso, e con i capelli raccolti stai molto, ma molto, ma molto meglio". Silvia si sistema la coda. "Mi sembra di capire — prosegue Barbieri — che di azzeccato in questo ...