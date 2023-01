Segna Mertens ed esulta alla ‘Starace’ – VIDEO

(Di domenica 29 gennaio 2023) Drieshato un gol durante la sfida Giresunspor-Galatasaray e in Super Lig turca, terminata 0-4. La serata sembra essersi messa storta per il Galatasaray che ha sbagliato un rigore con Mauro Icardi. Ma dopo poco ci ha pensato Dries, con una zampata a portare in vantaggio la sua squadra. Dopo la rete il giocatore ex Napoli ha festeggiato con un movimentostorico magazziniere del Napoli e grande amico del giocatore belga. La partita poi è terminata 4-0 in favore del Galatasaray con i gol di Dubois, Rashica e Akgun. L'articolo proviene da Calcio Napoli, notizie su Napolipiu.com.

Driesa segno nella vittoria del Galatasaray per 4 - 0 sul campo del Giresunspor. Il belga ha siglato la rete dell'1 - 0, andando poi ad imitare l'esultanza di Tommaso Starace, storico magazziniere ...Questo Napoli sta vincendo dopo aver scientemente venduto i totem Kalidou Koulibay, Driese ... Se i francesi del Milan battono la fiacca, Rafael Leão magari- come in Qatar, quando ...

Mertens segna col Galatasaray e non dimentica Napoli, esultanza in ... CalcioNapoli24

VIDEO Mertens segna ancora con il Galatasaray ed esulta alla maniera “napoletana” CalcioNapoli1926.it

Osimhen segna un gol ogni 134 minuti, meglio di Mertens (Corsport ... IlNapolista

Coppa di Turchia, avanti il Galatasaray: 2-1 all'Alanyaspor di Farioli, segna anche Mertens TUTTO mercato WEB

Il Napoli non segna più da fuori area Kickest

Poker del Galatasaray in Super Lig, battendo per 4-0 in trasferta il Giresunspor. A sbloccare il match è l'ex azzurro Dries Mertens, mettendo a segno il quarto gol in campionato. Gli altri gol sono di ...Non solo campionato per il Napoli. Gli azzurri di Luciano Spalletti osservano cosa succede sul calciomercato nazionale ed internazionale.