Scuola | stipendi più alti per i docenti? Si | ma per tutti

Leggi su ilovetrading

(Di domenica 29 gennaio 2023), l’argomento è sempre caldo, indipendentemente dalla stagione. Se il tema in discussione poi sono glidei professori, anche a fine gennaio le temperature diventano bollenti. In guerra e in pace, durante la pandemia o in tempi più tranquilli, tutte le stagioni sono buone per parlare di. Assolutamente normale considerata la sua importanza. Troppe volte, però, laè diventata il terreno ideale di scontri politici assolutamente sterili, che nulla di positivo hanno mai prodotto.(I Love Trading)Sul tema poi deglidei, su quanto i professori italiani meritino adeguamenti economici al pari dei loro colleghi d’oltralpe, fiumi di parole e di promesse si sono succedute negli ultimi anni, e non soltanto. La stessa Giorgia ...