Scout scivola per una ventina di metri nel bosco | salvato da vigili del fuoco e soccorso alpino

Leggi su bergamonews

(Di domenica 29 gennaio 2023) Nembro. Intervento congiunto nella mattinata di domenica 29 gennaio per il nucleo SpeleoFluviale deideldi Bergamo e il, chiamati a recuperare un giovane incorso in un infortunio montano durante un’escursione. Il ragazzo, unodi Ranica in gita verso la croce di Valtrusa, èto per unadinelsopra San Vito di Nembro: l’allarme è stato lanciato al numero unico d’emergenza 112 attorno alle 10.40. In pochi minuti sul posto sono arrivatideled eli: dopo il recupero, il giovane è stato trasportato fino al sentiero e poi affidato alle ...