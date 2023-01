Scontro mortale a Terni | automobilista positivo all’alcol test e con patente revocata

Leggi su tg24.sky

(Di domenica 29 gennaio 2023) E' stato sottoposto a fermo il giovane, ora in ospedale, che era alla guida di un'Alfa 147 con la quale nella notte, alle porte di, si è scontrata con una Smart con a bordo un trentaseienne di Ferentillo morto sul colpo. Si tratta di un ventiquattrenne originario dell'est europeo, ora in ospedale per le ferite subite.L'uomo fermato per l'incidenteè risultatoall'etilometro. Inoltre a seguito di controlli è emerso che gli era statala. L'uomo, subito dopo lo, è stato bloccato mentre camminava nei pressi del luogo dello schianto. Portato in ospedale aè stato successivamente sottoposto a fermo dalla polizia di Stato e da quella locale.