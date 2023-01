Sci | Paris secondo a Cortina | ' Fiducia per i Mondiali' - Sport - Altri Sport - quotidiano net

L'azzurro torna sul podio in supergigante dopo tre anni: solo Odermatt meglio di lui. E' fiducia per i ...'Con quattro splendide gare, ricche di podi per l'Italia, con l'ultimo di Dominik, secondo in Super - G, Cortina d'Ampezzo ha chiuso la Coppa del Mondo dicon un grande successo complessivo, organizzativo, promozionale e tecnico. Stress test superato a pieni voti in vista ...

