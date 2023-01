Sci di fondo | mass start 20 km Les Rousses 2023 | vince il solito Klaebo | male gli azzurri

(Di domenica 29 gennaio 2023) Johannes Hoesflotlamaschile 20 km di Les, valida per la Coppa del mondo di sci di2022/. Si conferma un affare scandinavo la gara in Francia, con il talento norvegese che la spunta nel finale tagliando il traguardo in 49:29.1. Beffati di poco più di un centesimo il finlandese Niskanen e lo svedese Poromaa. Completano la Top 10 altri cinque norvegesi, insieme al canadese Cyr e al finlandese Hyvarinen. Deludono gli, con Francesco De Fabiani solo 40° davanti a Simone Dapra. Più indietro Paolo Ventura, 49°. SportFace.

La mass start femminile di Les Rousses , valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 didi, va alla svedese Ebba Andersson . Sui 20 km in Francia, l'atleta scandinava taglia il traguardo per prima in 55:37.2, facendo il vuoto alle sue spalle. Seconda la finlandese Niskanen a 22.Credere fino innelle potenzialità di quello che poteva essere considerato un evento sportivo ... Nell'ultima giornata di gare si sono disputate le competizioni delloalpino con il Super - G ...

LIVE Sci di fondo, Marcialonga 2023 in DIRETTA: Persson non si batte, trionfo di Smedas al femminile! OA Sport

Il tedesco Geiger nello sci di fondo di combinata nordica - Sport Agenzia ANSA

Combinata nordica: Lamparter vince il segmento di salto a Seefeld, Riiber squalificato! Azzurri in lotta per i punti OA Sport

SIEFF SECONDA IN VOLATA NELLA GUNDERSEN FEMMINILE DI SEEFELD: "BUONA PRESTAZIONE NEL FONDO" FISI

Johannes Hoesflot Klaebo vince la mass start maschile 20 km di Les Rousses, valida per la Coppa del mondo di sci di fondo 2022/2023.La 20 km femminile mass start in tecnica classica disputata a Les Rousses, in Francia, valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo, registra il successo della svedese Ebba Andersson davanti alla fin ...