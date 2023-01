Sci di fondo | Cdm | svedese Andersson vince la 20 km in tecnica classica di Les Rousses

(Di domenica 29 gennaio 2023) Les, 29 gen. (Adnkronos) - Ebbasi è imposta nella 20 km afemminile con partenza in linea che ha chiuso la tre giorni di Coppa del mondo sulla pista di Les, in Francia. Laha terminato il percorso in 55'37?2, precedendo la finlandese Kerttu Niskanen di 22?1 e la norvegese Astrid Slind di 1'20?4. Ventiduesima posizione per Anna Comarella, che ha preceduto di una posizione Francesca Franchi, ventitreesima, a punti anche Caterina Ganz ventiseiesima e Cristina Pittin ventinovesima. In classifica generale la norvegese Tiril Weng comanda con 1447 punti davanti a Niskanen con 1245.

La mass start femminile di Les Rousses , valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 didi, va alla svedese Ebba Andersson . Sui 20 km in Francia, l'atleta scandinava taglia il traguardo per prima in 55:37.2, facendo il vuoto alle sue spalle. Seconda la finlandese Niskanen a 22.Credere fino innelle potenzialità di quello che poteva essere considerato un evento sportivo ... Nell'ultima giornata di gare si sono disputate le competizioni delloalpino con il Super - G ...

La 20 km femminile mass start in tecnica classica disputata a Les Rousses, in Francia, valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo, registra il successo della svedese Ebba Andersson davanti alla fin ...