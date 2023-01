Sci alpino maschile oggi secondo SuperG Cortina | dove vederlo in tv e in streaming

La start list, i pettorali di partenza e le italiane in gara nel secondo slalom di Spindleruv Mlyn , valevole per la Coppa del Mondo 2022/2023 di. La prima a scendere in pista con il pettorale numero uno sarà la slovena Ana Bucik, mentre a seguire toccherà alla slovacca Petra Vlhova e alla svedese Swenn Larsson. Le azzurre in gara ...La star list, i pettorali di partenza e gli italiani in gara del secondo Super G maschile di Cortina , valevole per la Coppa del Mondo 2022/2023 di. Dopo la gara di sabato vinta dallo svizzero Marco Odermatt e il terzo posto di Mattia Casse, si replica nuovamente per dare vita ad una nuova spettacolare competizione sulla pista italiana.

Sci alpino, il campione del mondo junior Corrado Barbera: "Sto realizzando solo ora quello che ho fatto, non voglio fermarmi" TargatoCn.it

Brignone e Goggia, "rivali" anche nel riposo: com'è diversa la strada per il Mondiale La Gazzetta dello Sport

Hannes Zingerle cade all'ultima porta e travolge lo striscione finale, ma taglia il traguardo (ed è davanti!) Eurosport IT

Con l’avvio della stagione sciistica e con l’apertura dei comprensori di Sassotetto-Santa Maria Maddalena a Sarnano, Pintura a Bolognola e Frontignano a Ussita, i carabinieri del comando provinciale d ...Siamo ai nastri di partenza di una domenica di grande importanza per la Coppa del Mondo di sci alpino 2023. Sulla pista di Spindleruv Mlyn, infatti, vedremo il secondo slalom femminile (prima manche o ...