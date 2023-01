Sci alpino | Lena Duerr rovina la festa a Mikaela Shiffrin a Spindleruv Mlyn e beffa l’americana per 6 centesimi! 15a Gulli

Leggi su oasport

(Di domenica 29 gennaio 2023) Clamoroso atorna umana e crolla nella seconda manche, mancando la vittoria numero 86 della carriera ed un aggancio ad Ingemar Stenmark che sembrava certo. A trionfare sul pendio ceco è stata la tedesca, che non saliva sul gradino più alto del podio in Coppa del Mondo addirittura dal City Event di Mosca del 2013.si presentava con 67 centesimi di vantaggio suall’inizio della seconda manche e sembrava ormai una vittoria praticamente sicura. La tedesca, invece, è stata bravissima a recuperarli, vincendo per 6 centesimi alla fine sul, che ha perso moltissimo nella parte alta. Una giornata storica anche per Zrinka Ljutic, che chiude terza a 49 centesimi dalla vetta. La ...