Sci alpino | le pagelle di oggi | Odermatt infinito | Paris c’è | Duerr toglie il sorriso a Shiffrin | Ljutic da sogno | Gulli peccato!

Leggi su oasport

(Di domenica 29 gennaio 2023) Doveva essere una domenica storica per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci2023. Il comparto femminile, infatti, era impegnano nel secondo slalom di Spindleruv Mlyn (Repubblica Ceca) con Mikaelapronta a raggiungere il record delle 86 vittorie di Ingemar Stenmark. La statunitense, invece, si ferma in seconda posizione a soli 6 centesimi da Lenae deve rimandare l’aggancio alla leggenda svedese. Il Circo Bianco maschile era di scena di nuovo sulla Olympia delle Tofane di Cortina d’Ampezzo per il secondo superG consecutivo e, come ieri, Marcoha fatto il vuoto. Ottimo secondo posto per il nostro Dominik. Andiamo, quindi, a consegnare ledelle due gare odierne. LEDEL SUPERG DI CORTINA Marco ...