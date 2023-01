Sci alpino | Dominik Paris torna a ruggire ed è 2° nel superG di Cortina dietro il marziano Odermatt

(Di domenica 29 gennaio 2023) Marcofa un passo decisivo verso la conquista della coppa di. Lo svizzero concede il bis a, vincendo anche la seconda gara sull’Olympia delle Tofane ed allungando in maniera decisiva nella classifica di specialità. Il diciannovesimo successo della carriera in Coppa del Mondo, l’ottavo di una stagione finora formidabile, ha permesso all’elvetico di portare a 148 punti il vantaggio sul norvegese Aleksander Aamodt Kilde, oggi clamorosamente uscito di pista, quando mancano solo duealla fine. Fa festa anche l’Italia, che ritrova finalmente. L’altoatesino, partito con il pettorale numero uno, conquista il primo podio della stagione, chiudendo al secondo posto a 76 centesimi dall’inarrivabile. Un segnale importantissimo ...

Marco Odermatt compie un'altra impresa straordinaria e a meno di 24 ore di distanza si concede il bis sull'Olympia delle Tofane, vincendo anche il secondo Super - G di Cortina. In una gara che ha ...Il Soccorsoe Speleologico dell'Emilia - Romagna, impegnato con tre squadre in assetto daalpinismo e con l'aiuto di quad cingolati, si sta concentrando tra Sasso Tignoso e Alpicella, ...

Mattia Casse ha purtroppo commesso un grave errore durante il secondo superG di Cortina d'Ampezzo, prova valida per la Coppa del Mondo 2022-2023 di sci alpino. L'azzurro, reduce dal terzo posto di ier ...